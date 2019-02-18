ماذا كشف ملحم زين عن شريكة حياته؟

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Feb 18, 2019
لفت النجم ملحم زين أن شكل المرأة لا يعني له الكثير فهو يعطيه 25% من اهتماماته، ويعطي 20% لطريقة وأسلوب التعامل أما العقل 40%.
وكشف “زين” خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج “كاربول كاراوكي بالعربي” أن شريكة حياته تتمتع بجميع ما ذكر من الصفات، فوصفها بـ جميلة، هادية، رايقة وأخلاقها عالية فهذا أكثر ما يهمه.
قاطعه هشام هشام ضاحكاً: “طبعاً انت لو قلت كلام غير هذا معروف وين حتنام…”
أضاف ملحم “لا والله عم بحكي الحقيقة، هي خفيفة الدم، مهضومة أنا عايش حياة حلوة معها هذا أهم شيء بالنسبة لي”.
أما عن الصفات التي لا يحبها في زوجته، فقال إنها لا تلتزم بالمواعيد وتتأخر بالعادة حيث يعتبرها ملحم صفة عالمية عند النساء.
نذكر ان ملحم زين تزوج عام 2008 من تماني بنت الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض ولديهما أربعة اولاد وهم علي وفاطمة وحسين وزينب.
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