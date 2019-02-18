هيدي كرم تطل في عملين برمضان

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تطل الفنانة هيدي كرم في السباق الرمضاني بعملين حيث تعاقدت مؤخراً على الإشتراك مع الفنان حسن الرداد في مسلسله الجديد "الأبن الـ13" المقرر عرضه في رمضان وهو المسلسل الذي يحمل إسماً مبدئياً سيجري تغييره خلال الايام القليلة المقبلة.

وتقدم الممثلة المصرية من خلال العمل دوراً كوميدياً بوقت تقدم فيه دور مختلف بمسلسل "كلبش 3" المقرر عرضه في رمضان أيضاً وتشارك فيه مع أمير كرارة.

يذكر أنها تشارك في الوقت الحالي بتقديم برنامج "ست الحسن" على قناة اون وهو برنامج اجتماعي يذاع 5 مرات أسبوعياً.



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