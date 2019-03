شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيلى جينر مصممة تخلق شائعات حول خطبتها.. شاهد ماذا فعلت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر أن تثير الكثير من الجدل عير مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك على طريقتها الخاصة .

نشرت كيلي جينر البالغة من العمر 21 سنة مقطع فيديو قصير على الـ story بصفحتها على "انستجرام"، وظهرت يد كيلي نجمة " Keeping Up With The Kardashians "، وهي تقود سيارة بينما كانت تضع خاتما من الماس كبير الحجم بيدها اليسرى، وهو ما أثار الكثير من التكهنات حول خطبتها لصديقها نجم الراب الشهير ترافيس سكوت .