نادر أبو الليف: سعيد بنجاح "عربي منظرة" وأنتظر موسمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان نادر أبو الليف عن سعادته بنجاح عرض مسرحية "عربي منظرة"، التي شارك فيها كبديل للفنان سامح حسين بعد اعتذار الأخير.

وقال أبو الليف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن عرض مسرحية "عربي منظرة" أقيم على أحد المسارح الخاصة بالإسكندرية.

وأضاف: "عربي منظرة حققت نجاحًا ملحوظًا وتلقيت العديد من ردود الأفعال التي أسعدتني"، وعن موعد الموسم المُقبل أوضح أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الجديد.

يُذكر أن مسرحية "عربى منظرة"، من بطولة نادر أبو الليف، إيمان السيد، نادية شكري، أحمد الحلواني، وطارق جلال، هاني الأسمر، إيمي طلعت زكريا، شهد يسري، وديكور وملابس وائل عبدالله، وألحان محمد مصطفى، وعصام الدين مصطفى، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.