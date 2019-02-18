آسر ياسين ينعي شهداء القوات المسلحة: وجع في كل بيت مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

نعى الفنان آسر ياسين رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا بشمال سيناء، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية في المحافظة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عددًا من رجال الأمن.

وكتب آسر في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "عارف يعني ايه يبقى عمرك مرتبط بشغلك، وتأخد القرار والمسئولية ديه وأنت في العشرينات، يعني رجال مصر البواسل اللي استشهدوا في حادث سيناء واللي لسه مكملين الحرب على الإرهاب والخيانة".

وتابع: "الله يرحمهم ويعينا على رد الجميل، شهداء سيناء وجع في كل بيت مصري.. الفاتحة".