نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت "الزاهد" على الفيديو قائلة: "أغنية فيلم قصة حب"، الفيلم من بطولة "أحمد
وتدور أحداث الفيلم حول قصة
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..هنا الزاهد تروج لأغنية فيلمها الجديد "قصة حب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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