بالفيديو..هنا الزاهد تروج لأغنية فيلمها الجديد "قصة حب"

كتبت - لمياء نبيل

نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت "الزاهد" على الفيديو قائلة: "أغنية فيلم قصة حب"، الفيلم من بطولة "أحمد

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حاتم، هنا الزاهد، ياسر الطوبجي، علا رشدي، فرح يوسف "، من اخراج و تأليف: عثمان أبو لبن .

وتدور أحداث الفيلم حول قصة

حب بين شاب وفتاة، تتعرض لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.