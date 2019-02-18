شاهد.. أمير كرارة يشوق جمهوره لأفيش فيلم "كازابلانكا"

نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علق "كرارة" على الصورة قائلا:" دا مش أفيش الفيلم دي بالموبايل انتظروا أفيشالفيلم عليه كل نجوم الفيلم غاده عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، وداش، وبزاوي، وعلى رأي السقا والعبد لله".
ويذكر أن "كرارة" يستكمل تحضيراته لمسلسل
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