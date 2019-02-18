بالفيديو.. أغنية "م البداية" لحماقي تقترب من 12 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

محمد حماقي

كتبت - تقى عادل

اقتربت أغنية "م البداية" للفنان محمد حماقي من حاجز الـ12 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ويشار إلى أن الأغنية كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: نادر حمدي.

يذكر أن حماقي طرح ألبومه الجديد" كل يوم من ده" يناير الماضي،

وضم 20 أغنية تعاون فيها مع كبار الشعراء، منهم: "أمير طعيمة، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر"، ومن الملحنين "عمرو مصطفى، محمد النادي"، ومن الموزعين "نادر حمدي، تميم، توما".