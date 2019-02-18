شاهد.. منة شلبي بصحبة إيناس الدغيدي وحلا شيحة

منة شلبي كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانة منة شلبي مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت "شلبي" على الصور قائلة: "السعادة تكون ليلة مع الفتايات". ليلة مع الفتايات". جدير بالذكر أن آخر أعمال "شلبي" فيلم "تراب الماس"، وشاركها العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم "آسر Advertisements ياسين، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، إياد نصار، شيرين رضا". الفيلم إخراج: مروان حامد، وتأليف: أحمد مراد.

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