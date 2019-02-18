بالفيديو.. عبد المجيد عبدالله يقترب من ال300 ألف مشاهدة بـ "كلما" قبل مرور 24 ساعة على طرحها

عبدالمجيد عبدالله

كتبت - إيمان العوضي :

حققت أغنية "كلما" أحدث أغاني المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله، 272,967 ألف مشاهدة وذلك قبل مرور 24 ساعة من طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا، علي موقع الفيديوهات العالمي

"يوتيوب".ويقول عبد المجيد في أول مقطع من الأغنية: "كلّما مرّيت بالي كلّما.. قلت حظي فيك حظي من السماء.. صدفةٍ وحده وعن مليونصدفه.. جيت غيمه وانا ذابحني الظما.. حيثما لدّيت عينك بالنظر.. غير تلقاني بدربك حيثما.. جيتك وقلبي على يديني يبيك بين.. صحواتٍ من العشق وغما".يذكر أن أغنية "كلما" من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان رُزام، تنفيذ سيروس، ومكس جاسم محمد.