سها الشاذلي تستعد لطرح أغنية وطنية خلال أيام

كتبت - إيمان محمد تستعد الفنانة التونسية سها الشاذلي، لطرح أغنية وطنية خلال الأيام المقبلة تتميز بالطابع الحماسي والتكاتف بين جميع الدول، وتقوم بإهدائها إلى بلدها تونس وبلدها الثاني مصر. وبلدها الثاني مصر. وقالت "سها" بإنها بدأت بالفعل عقد عدة جلسات مع الملحن أحمد محيي، والشاعر المميز مصطفى مرسي، للاستقرار على بعض الأغاني التي سوف تطرح قريبا في ألبومها الجديد. وأشارت الفنانة التونسية سها الشاذلي عن مدى سعادتها وحبها للأرض المصرية التي يتميز جمهورها باحتضان ومولد النجم الحقيقي.

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