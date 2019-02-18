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كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 02:32 مساءً -
نُقلت مراهقة بريطانية إلى المستشفى بعدما أصيبت بغيبوبة لمدة 4 أيام، ولكن المفاجأة كانت حين استيقظت، إذ أخبرها الأطباء أنها أنجبت طفلة بالرغم من أنها لم تكن تعلم بحملها.
وفي التفاصيل، فقد أصيبت الشابة أبوني ستيفنسون البالغة من العمر 18 عاماً، بصداع شديد فقررت النوم وحين استيقظت بعد 4 أيام تفاجأت بما حصل معها.
نُشير إلى أن أبوني أنجبت طفلتها في اليوم الثاني من غيبوبتها بعدما أجريت لها عملية قيصيرية.
والجدير ذكره، أن الشابة لم تكن تعرف بحملها لعدم انتفاخ بطنها، وعدم معاناتها من انقطاع للدورة الشهرية وذلك نتيجة حالة تُصيب امرأة من بين 3 ألاف، لدى النساء اللواتي يلدن برحمين.
كانت هذه تفاصيل خبر مراهقة أصيبت بغيبوبة لأربعة أيام.. والمفاجأة كانت حين استيقظت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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