فيديو صادم .. خطّط بدم بارد لقتل والديه وشقيقته.. شاهدوا تفاصيل المؤامرة!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 02:32 مساءً -

تمّ تصوير فيديو صادم أظهر شاباً روسياً وهو يتحدّث عن تفاصيل مؤامرة لقتل والديه الثريين وشقيقته البالغة من العمر 10 سنوات.

وبحسب الفيديو، ظهر الشاب أريتوم تيبر وهو يجلس داخل سيارة من نوع مرسيدس ويقول إنه سيستخدم “البكاء الشديد” كسلاح ليبعد عنه أي شبهة بتورّطه بجريمة قتل عائلته، وذلك بعدما يقدم القاتل على تنفيذ مخطط الجريمة.



وأظهرت اللقطات التي نشرها المحققون، الشاب وهو يضع اصبعه على شفرة الآلة الحادة التي كان يريد أن يقتل والديه وشقيقته بواسطتها.

ولحسن الحظ، تمكّن المحققون من الإيقاع بالشاب، إذ تظاهر أحد ضباط الشرطة بأنه القاتل المأجور لتنفيذ الجريمة، وتمّ إلقاء القبض عليه.

وقد اعترف الشاب بأنه كان على مدى أشهر عدة يخطط لقتل أفراد عائلته لأنهم “لم يفهموه”.

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إشارة الى أن المحكمة حكمت بسجن تيبر مدة 6 سنوات ونصف السنة.