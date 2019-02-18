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كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 02:32 مساءً -
اشترت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وحبيبها ألكس رودريغيز منزلاً على شاطئ البحر في ماليبو.
وفي التفاصيل، فقد دفع الثنائي حوالي 6 ملايين دولار سعر هذا المنزل الرائع الذي يقع في واحدة من أرقى المناطق على الخطّ الساحلي للمدينة.
نُشير إلى أن المنزل الذي تبلغ مساحته 4404 أقدام مربعة كان للممثل الأميركي جيرمي بيفين.
وقد بُني عام 1949، وهو مؤلف من ثلاثة طوبق وفيه 4 غرف نوم وشرفة تطلّ على البحر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا جولة داخل منزل جينيفر لوبيز وحبيبها على شاطئ البحر.. سعره 6 ملايين دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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