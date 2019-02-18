فيفي عبده تعود للدراما بعد غياب طويل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعود الفنانة المصرية فيفي عبده إلى الدراما المصرية مرة أخرى بعد غياب 4 أعوام بمسلسل “ياسمينا” الذي يناقش حياة “الغجر”.

وتشارك الفنانة المصرية في بطولة العمل مع كل من حورية فرغلي وعزة مجاهد، ومن المقرر أن يتم بدء تصويره الأسبوع المقبل تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني القادم 2019.

وكانت أخر أعمال فيفي عبده في الدراما مسلسل “مولد وصاحبه غايب”، والتي شاركت في بطولته كل من هيفاء وهبى، حسن الرداد، باسم سمرة، ومحمد أبو داوود، و”يا أنا يا إنتي” الذى شارك فيه كل من سمية الخشاب، محمود الجندي، وحجاج عبد العظيم، وتم إنتاجهم عام 2015.

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وكانت الفنانة المصرية فيفي عبده، قد كشفت عن العديد من أسرارها الشخصية وزيجاتها التي ارتبطت بها وسبب انفصالها عن البعض.

فيفي عبده، قالت خلال لقائها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: «طلبت الطلاق من زوجي السابق، بسبب زلة لسان، وكلمة خطأ قالها في حقي مع رجل آخر».

وأضافت فيفي : «عقابًا لزوجي تزوجت الرجل الذي قال عليه سنة ونصف ثم طٌلقت وعدت إليه، وذلك لأننا بنحب بعض أوي».

وكشفت فيفي عبده، خلال الحلقة عن خوفها الشديد من الحسد، وذلك بعد قول عمرو أديب لها خلال الحلقة: «ملاحظ إنك قاموس في الأمثال »، فردت عليه بقولها: «كنت لسا بتقر على عمرو دياب من يومين، الله أكبر، متبصليش بعين راضية شوف اللي مدفوع فيا، يا ناس يا شر كفاية قر».