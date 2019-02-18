شيرين عبد الوهاب تتطلب طلب مؤثر من جمهورها يخص زوجها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - طلبت الفنانة شيرين عبد الوهاب من متابعيها أن يدعموها بدعاءهم لكي تتحقق أمنيتها، وذلك من خلال كلمات مؤثرة نشرتها على إحدى مواقع التواصل الإجنماعي.

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب ستوري على موقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام"، صورة لأم وهي تحتضن ابنها، وكتبت عليها: "يا رب احفظ لي الهدايا اللي أنت اديتهالي مريم وهنا وحسام، واجعلهم ليا ذرية صالحة، عايزاكم تدعولي ربنا يرزقني بأطفال من حسام ويحفظنا من كل مكروه".

وقد ظهرت مؤخرا عبد الوهاب في برنامج "تخاريف"، وقالت أنها تتمنى أن ترزق بطفل من زوجها حسام حبيب، وشاركت بتصريح لأول مرة أنها هي من طلبت يد حسام عندما قدّم لها دعوة على العشاء، على الرغم من أنها كانت تربطها علاقة صداقة قوية بحسام حبيب منذ 5 سنوات، ولكنها فجأة شعرت أنها تحبه فقامت بهذه الخطوة الجريئة.