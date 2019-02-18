بالصور .. الممثلة "إيزابيل" تستعرض رشاقتها على البحر فى اخر جلسة تصوير

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أستعرضت الممثلة إيزابيل كورنيش Isabelle Cornish رشاقتها ولياقتها البدنية على احدى الشواطىء ، وذلك فى اخر جلسة تصوير للفنانة اليوم . إيزابيل كورنيش هي ممثلة استرالية، معروفة بأدوارها التلفزيونية ، خاصة في فيلم Puberty Blues و Home and Away و Crystal في المسلسل التلفزيوني الأمريكي 2017 Inhumans. وتبلغ إيزابيل 24 عاما هي الأخت الصغرى للممثلة آبي كورنيش وقد درست بمدرسة هنتر للفنون المسرحية.

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