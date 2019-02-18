"أليتا.. باتل إنجل" يتصدر شباك التذاكر في أمريكا بـ33 مليون دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدّر فيلم الخيال العلمي "أليتا.. باتل إنجل" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، مع عائدات بلغت 33 مليون دولار في الأيام الأولى لعرضه، وفق ما أفادت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.



وتدور قصة الفيلم حول شخصية خيالية اسمها "أليتا" وضعت صوتها روزا سالازار، وكان من المتوقع أن تبلغ إيراداته في الفترة من الجمعة حتى الأحد 27.8 مليون دولار إضافة إلى 5.2 مليون إضافية يوم الإثنين الذي يصادف عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وعمل على إنتاج هذا الفيلم أسماء بارزة في عالم السينما، فأخرجه روبرت رودريجيز وأنتجه جيمس كاميرون، واستمرت مدة التحضير له 20 سنة وكلّف إنتاجه 170 مليون دولار.

وتفوّق هذا الفيلم من إنتاج شركة "فوكس" على فيلم "ذي ليجو موفي 2.. ذي سيكوند بارت" الذي حل في المرتبة الثانية وحقق إيرادات لشركة "وورنر براذرز" بلغت نحو 21.2 مليون دولار في أسبوع عرضه الثاني (62.69 مليون في المجموع).

وحل في المركز الـ3 فيلم جديد بعنوان "إزنت إت رومانتك" بإيرادات إجمالية بلغت 14.2 مليون دولار في الأيام الـ3 الأولى لعرضه.

وذهب المركز الـ4 إلى "وات من وانت" بإيرادات إجمالية بلغت 10.92 مليون دولار (36.15 مليون في أسبوعين).

واحتل المركز الـ5 فيلم "هابي ديث داي تو يو" بعدما حقق إيرادات إجمالية بلغت 9.81 مليون دولار في أسبوعه الأول في الصالات.

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وفيما تأتي بقية المراكز في تصنيف الأفلام الـ10 الأوائل على شباك التذاكر في الصالات الأمريكية الشمالية:

6- "كولد بورسيوت" مع 6 ملايين دولار (21.12 مليون في أسبوعين).

7- "ذي أبسايد" مع 5.6 مليون دولار (94.2 مليون في 6 أسابيع).

8- "جلاس" مع 3.86 مليون دولار (104.49 مليون في 5 أسابيع).

9- "ذي بروديجي" مع 3.15 مليون دولار (11.01 مليون في أسبوعين).

10- "جرين بوك" مع 2.75 مليون دولار (65.76 مليون في 14 أسبوعا).