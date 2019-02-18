أمينة خليل عضو لجنة تحكيم مهرجان الاقصر 

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: اختيرت الفنانة أمينة خليل لعضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقرر اقامته خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس المقبل، وهي الممثلة المصرية الوحيدة في لجنة تحكيم هذه المسابقة بالمهرجان الذي يكرم في حفل افتتاحه مجموعة من الفنانين منهم الفنانة الكبيرة لبلبة.

وستحصل أمينة على أجازة من تصوير دورها في مسلسل "قابيل" خلال فترة المهرجان من أجل المشاركة بلجنة التحكيم علماً بأنها قد لا تستطع حضور جميع أيام المهرجان بسبب ضغط تصوير المسلسل الجديد.

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