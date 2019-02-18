زينة وتامر حسني ثنائي من جديد في فيلم "كل سنة وانت طيب"



أعلنت النجمة زينة، عن مشاركتها النجم تامر حسني، في فيلمه الجديد "كل سنة وانت طيب"، ونشرت صورة ضمن كواليس التصوير والذى تستكمله حاليًا، بعد الانتهاء من جزء كبير فى الأحداث بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ويسجل "كل سنة وأنت طيب" التعاون الرابع سينمائيًا بين زينة وتامر حسنى بعدما قدما سويًا أفلام "حالة حب" عام 2004 و"سيد العاطفى" عام 2005 و"كابتن هيما" عام 2008، ويعود للقاء مرة اخرى بعد غياب 11 عاما.

فيلم "كل سنة وأنت طيب" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح وإخراج سعيد الماروق فى ثانى تجاربه السينمائية بعد فيلم 365 يوم سعادة" مع أحمد عز.

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