شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جاكى شان من أمام برج خليفة استعدادا لفيلمه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم الأكشن العالمي جاكي شان وهو يقف أمام برج خليفة، حيث سافر النجم الشهير البالغ من العمر 64 عاما إلى دبي لتصوير عمل سينمائي جديد.

يذكر أن جاكي شان بدأ مسيرته الفنية عام 1962، و قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: "Rob-B-Hood" و "he Spy Next Door" و "The Karate Kid" و"Chinese Zodiac" و"Dragon Blade" و"Railroad Tigers"، وغيرهم .



جاكي شان امام برج خليفة