شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحليه الأولى.. ابنة محمد متولى تكشف عن حكايات والدها وأصدقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بأداء مميز وأدوار ينتقيها بعناية شديدة، حفر الفنان الراحل محمد متولى اسمه بحروف من نور فى قلوب جمهوره، على الرغم من تقديمه العديد من الأدوار الثانوية، إلا أنه كان دائما مؤثر، ولذلك داائماً ما يتذكر الجمهور الشخصيات التى قدمها فى أعماله، وفى ذكرى وفاته الأولى تسترجع ابنته "سمر" أبرز ملامح حياته وذكرياته.



محمد متولى في فيلم سلام يا صاحبى

وقالت سمر محمد متولي، إن ذكرياتها مع والدها بدأت منذ ولادتها، حيث كانت ترافقه فى أماكن التصوير، موضحة "كان لازم كل عمل يخلينا نروح نسلم علي زملائه"، مضيفة :"بابا كان لسه عنده كتير جدا ليقدمه من شخصيات وأدوار"، لافتة أن والدها كان يفضل الادوار الكوميدية فى أعماله ولذلك قدمها أكثر الا أنه فى نفس الوقت جسد العديد من الأدوار التراجيدية ذات البعد النفسى.



سمر محمد متولى ووالدها

وأضافت سمر لـ"الخليج 365"، :"أن الوسط كله كان يحب محمد متولى، وكلهم كانوا أصحابه، واتذكر الكثيرون ممن كانوا يزورونه فى المنزل وعلى رأسهم الكاتب العبقري أسامة أنور عكاشة، فهو الذى أطلق اسم سمر علىّ بعد ولادتى و الفنان صلاح السعدني كان صديقه المقرب، وفاروق الفيشاوي وأحمد عبد الوارث وسعاد نصر وفيفي عبده وفاء عامر ومدحت صالح وشريف منير وصلاح عبد الله ولطفي لبيب.



محمد متولى

وتابعت سمر أن الوسط الفنى بأكمله كان يقدر والدها الراحل، وهو ما لمسته أثناء تلقيها العزاء، إضافة إلى أن هناك كثيرين وقفوا بجانبها من مختلف الاجيال، مؤكدة أن والدها كان يتمتع بسيرة طيبة ووجه بشوش ويحب كل الناس إضافة إلى الموهبة التى ميزته، فيستطيع دخول القلب دون اأي مجهود، وكشفت عن حرص والدها على تعليمها كيف تعتمد على نفسها وتكون قوية لمواجهة ظروف الحياة.

محمد متولى وعادل إمام في فيلم حسن ومرقص

وعن آخر ما دار بينهما قبل رحيله قالت "سمر" :"اخر كلام قاله قبل وفاته بـ يوم، كنت بتفرج علي لقاء له، وسألته ليه بقي يا بابا مقولتش إني بمثل ولا نستني؟، زعل ساعتها قالي" هو انتي فاكره اني مش بقول للناس والله يا بنتي بقول وواقف جمبك وبساعدك بس مش لازم أقولك كل حاجة بعملها"، وأرسلت له رسالة قائلة :"مرت سنة على وفاتك وان شاء الله تفرح بيا وبشغلي وباللى بنيته وزرعته فيا لم يذهب هدراً وان اللي خلف مامتش والنَّاس هتفضل تجيب سيرته".

محمد متولى

محمد متولى