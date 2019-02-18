بالصور- منة شلبي بصحبة حلا شيحة: السعادة هي ليلة مع الفتيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة منة شلبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور تجمعها بعدد من النجمات في سهرة خاصة. وعلقت: "السعادة هي ليلة مع الفتيات"، وظهرت في الصور الفنانة منة شلبي بجوار الفنانة حلا شيحة، الإعلامية بوسي شلبي، المخرجة إيناس الدغيدي. وتستعد منة شلبي لتكريمها في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير.

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