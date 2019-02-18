إيرادات الأحد.. "قصة حب" بالمركز الثاني و"عيش حياتك" يتفوق على "الضيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - جاء في المركز الأول الفيلم الكوميدي "نادي الرجال السري"، بعد تحقيقه 481 ألفًا و251 جنيهًا.

"نادي الرجال السري" تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، نسرين طافش، إخراج خالد الحلفاوي.