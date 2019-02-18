بالفيديو- بوسي شلبي تهنئ منة شلبي بعد إعلان تكريمها من "أسوان السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قبل يومين من تكريمها في مهرجان أسوان، حرصت الإعلامية بوسي شلبي على تهنئة الفنانة منة شلبي، على تكريمها في الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة.

ونشرت "بوسي" عبر صفحتها بموقع إنستجرام، فيديو يجمعها بمنة، وعلقت: "مبروك تكريم حبيبتي منة شلبي في مهرجان أسوان يوم 20 فبراير".

وتنطلق الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة، من الأربعاء الموافق 20 فبراير، وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.