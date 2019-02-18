نداء شرارة عن حجابها: "ما عندي مشكلة أبين أكبر من عمري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت المطربة الأردنية نداء شرارة الفائزة بلقب برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير "The Voice"، عن فخرها بالحجاب وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

نشرت نداء صورة جديدة لها، وكتبت تعليقًا عليها "فليقولوا عن حجابي إنه يفني شبابي أي معنى للجمال إن صار سَهل المنالِ؟ (والله ما عندي مشكله أبين أكبر من عمري)".

جدير بالذكر أن الفنانة نداء شرارة شاركت في برنامج "ذا فويس" وكانت ضمن فريق الفنانة شيرين عبدالوهاب، واستطاعت أن تحصد اللقب، بالموسم الثالث من البرنامج.