شاهد.. يسرا اللوزي دون مكياج

نشرت الفنانة يسرا اللوزي، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بدون مكياج، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلقت يسرا على الصورة قائلة :" ما أبدو حقاً بعد 16 ساعة من التصوير و 4 ساعات من النوم.. الآن أبدأ يومًا جديدًا.. أتمنى
وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لها دوام النجاح والتفوق في حياتها الفنية والشخصية، ومعبرين عن اعجابهم بإطلالتها بدون مكياج.
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