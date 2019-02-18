حسن الرداد يبدأ مشواره مع الزوجة الـ 18

كتبت - إيمان محمد

بدأ الفنان حسن الرداد، الثلاثاء الماضي، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "الزوجة الـ 18 " والذي من المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم للدراما.

ويشار إلى أن المسلسل تدور

أحداثه حول كوميديا اجتماعية حول رجل أعمال شاب يتورط في مشاكل كثيرة بسبب زيجاته المتعددة.

"الزوجة الـ 18" تأليف محمد أبو السعد، خالد

أبو بكر، وليد أبو المجد وإشراف على الكتابة أمين جمال ومن إخراج مصطفى فكرى، ويشارك حسن البطولة مجموعة من الفنانين منهم سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، ايه سماحه، إنتاج ممدوح شاهين.