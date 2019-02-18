كتبت - إيمان محمد احتفلت الفنانة منة فضالي، بعيد ميلاد والدتها وسط حضور عدد كبير من أصدقائها من خارج الوسط الفني ومجموعة أيضًا من الفنانين المقربين لها. أيضًا من الفنانين المقربين لها. وكان شهد عيد الميلاد حضور عدد كبير أبرزهم كل من مصمم الأزياء هاني البحيري والفنان أحمد عصام. ويذكر أن الفنانة منة فضالي تواصل حاليا تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل «قيد عائلي» إخراج تامر حمزة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها بحضور أصدقائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.