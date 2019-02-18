- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 12:52 مساءً -
فاجأ الشاب المصري أحمد ياسر لجنة تحكيم برنامج المواهب Arabs Got Talent بمشاركته في الموسم الساس بعدما استُبعد مرتين سابقاً.
وفي التفاصيل، فقد صعد أحمد إلى المسرح بثقة كبيرة وغنى للراحلة أم كلثوم وأبهر اللجنة التي منحته 3 نعم.
وكشف أحمد أنه سبق وشارك في البرنامج مرتين متتاليتين في الموسمين الثالث والرابع إلا أنه رُفض حينها بشكل قاطع.
ولكنه لم يستسلم وثابر لتعلّم الغناء ثمّ عاد إلى البرنامج بموسمه السادس بإصرار وعزيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب مصري استُبعد مرتين من Arabs Got Talent… وفي المرّة الثالثة أبهر لجنة التحكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.