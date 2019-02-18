شاب مصري استُبعد مرتين من Arabs Got Talent… وفي المرّة الثالثة أبهر لجنة التحكيم

كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 12:52 مساءً -

فاجأ الشاب المصري أحمد ياسر لجنة تحكيم برنامج المواهب Arabs Got Talent بمشاركته في الموسم الساس بعدما استُبعد مرتين سابقاً.

وفي التفاصيل، فقد صعد أحمد إلى المسرح بثقة كبيرة وغنى للراحلة أم كلثوم وأبهر اللجنة التي منحته 3 نعم.



وكشف أحمد أنه سبق وشارك في البرنامج مرتين متتاليتين في الموسمين الثالث والرابع إلا أنه رُفض حينها بشكل قاطع.

ولكنه لم يستسلم وثابر لتعلّم الغناء ثمّ عاد إلى البرنامج بموسمه السادس بإصرار وعزيمة.