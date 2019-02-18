هيدى كرم تشارك حسن الرداد بطولة «الابن الـ13»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشارك الفنانة المصرية هيدى كرم، في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسلين هما “كلبش”، مع النجم أمير كرارة و”الابن الـ13”، مع النجم المصري حسن الرداد، وذلك بعدما انضمت إلى المسلسل الأخير خلال الأيام الماضية.

الفنانة المصرية أعربت عن سعادتها بالاشتراك في عملين في رمضان المقبل، وقالت هيدى كرم إن سعادتها لأسباب عديدة، أبرزها التركيبة التى ستظهر بها من خلال دورين مختلفين تماماً كلاهما فى منطقة بعيدة عن الآخر، من مسلسل أكشن مثلما يظهر فى الأجزاء الماضية من “كلبش” الذى يواصل الجزء الثالث، بينما “الابن الـ 13” مسلسل كوميدى، وبالتالى سأطل على الجمهور عبر دورين مختلفين.

ويشارك في بطولة مسلسل (الابن الـ 13) حسن الرداد، ناهد السباعى، شيماء سيف وسلوى خطاب ومحمد ثروت ورجاء الجدواى ومن تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري.

على جانب آخر تواصل هيدى كرم تقديم برنامج “كلام ستات” مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانات نهال عنبر، وندى رحمى، عبر فضائية “ON E”.