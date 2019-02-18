بسمة تتصدر أفيش «رأس السنة».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرحت شركة إنتاج فيلم رأس السنة، أفيش جديد للفنانة المصرية بسمة، و جاء ذلك بعد طرحها ملصقات دعائية لأبطال الفيلم خلال الأيام القليلة الماضية.

وتدور أحداث العمل حول طبقة معينة فى يوم “رأس السنة”، ويتعرض أبطاله لمواقف معينة خلال هذا اليوم، والفيلم من تأليف محمد حفظى وإخراج محمد أحمد صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وهدى المفتى وسالى عابد.

وكانت الفنانة المصرية قد حضرت حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورته الـ 14، والذي حضره عدد كبير من النجوم.

وشاركت بسمة محبيها في عدد من الصور لها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وظهرت بلوك مميز، حيث اختارت فستان أسود أقرب للبالطو أنيق، بينما وضعت غطاء على ذراعيها من نفس اللون.

الفنانة المصرية اختارت مجوهرات لامعة أعطت لطلتها بريقا مميزا، ومنحها الماكياج جمال من نوع خاص، بينما لام عليها الجمهور بسبب تسريحة شعرها، حيث أنها جمعت شعرها للوراء.