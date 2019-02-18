أنغام تكشف عن موعد طرح «حالة خاصة جدا»

رنا صلاح الدين - كشفت المطربة المصرية أنغام، عن موعد طرح ألبومها الجديد، والذي يحمل اسم “حالة خاصة جدا”، وذلك فى يوم 21 فبراير الجارى.

وكانت المطربة المصرية قد روجت لأغنيتيها الجديدتين “هقول لربنا إيه”، و”حبايبنا”، حيث قامت بنشر برومو الأغنيتين عبر صفحتهاعلى موقع “فيسبوك”، وذلك تمهيدا لطرحهما ضمن ألبومها الجديد استعدادًا لطرحه بالأسواق.

ومن جانب آخر، أعلن الشاعر أمير طعيمة، عن أسماء بعض الأغانى من تأليفه ضمن الألبوم الجديد، وهى “هتقول لربنا إيه ؟”، “حالة خاصة جدا”، “أساميك الكتيرة” “بتكسفني”.

وفي سياق أخر، حرص الموسيقار المصري محمد علي سليمان، على معايدة ابنته الفنانة أنغام، في عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 19 يناير، وذلك برسالة مؤثرة.

والد أنغام قال في رسالته لها: «19 يناير عيد ميلاد حبيبة بابا أنغام أم حبايب جده عمر وعبدالرحمن وياسين إبن المرحومه غنوه حبيبتنا.. أطال الله فى عمرك حبيبة بابا وزادك نجاحًا وتوفيقا ومحبة العالم أجمع بعون الله تعالى».

كما نشر معايدة أخرى لها قائلاً: «كل عام وأنت بخير حبيبة بابا أنغام» وتفاعل متابعوه بشدة مع كلماته المؤثرة مشيرين إلى أن الخلاف بينهما انتهى للأبد.

وكانت مصادر مقربة من أنغام، قد كشفت عن تبنيها لنجل شقيقتها غنوة والتي رحلت عن عالمنا بعد تعرضها لحادث سير في شهر أكتوبر الماضي.