عيسى المرزوق يحتفل بعقد قرانه ويعلن غضبه من التركيز على هوية العروس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان الكويتي عيسى المرزوق احتفاله بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.

الفنان الكويتي عبر عن استيائه من حديث بعض المواقع عن هوية عروسه، حيث قال: “الحمدالله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم بحمدالله عقد قراني اسأل الله لي ولكم التوفيق”.

المرزوق أضاف: “بالبداية شكرا لكم على التهنئات والكلام الطيب والله يبارك فيكم جميعًا، الكلام اللي رح أقوله الحين اعتبروه من أخ يحبكم ويعزكم” .

وأكد أنه لا يحب إدخال حياته الشخصية بالإعلام، حيث قال: ”أنا طبعي ما بحب أدخل حياتي الشخصية بالسوشيال ميديا، وكل إنسان تحدث عني، هل شي سلبي بالنسبة لي ورح يضايقني، أنا إنسان أحترم أي إنسان له حياتي الشخصية ولا أحب أدخل فيها، تزوج أباركله فقط لا غير”.

وطالب الجميع بعدم ذكر أي أسماء أو تفاصيل حول زواجه، بقوله: ” أتمنى من كل متابعيني عدم ذكر أسماء وتفاصيل أنا ما ذكرتها، وأتمنى من صفحات فنية على مواقع تواصل الاجتماعي أن تحذف فقط تفاصيل خبر عقد قراني، وهذا فضلا وليس أمرًا ” .

وكانت بعض المواقع الصحفية قد كشفت أن عيسى المرزوق تزوج من فتاة تدعى هديل الأنصاري وهي شقيقة كلاً من خبيرة التجميل أمل الأنصاري وفاطمة الأنصاري التي عرفت بأنها شبيهة نادين نجيم السعودية.