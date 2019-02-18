بالفيديو .. نجمة "الهيبة" نادين نجيم وزوجها على الثلج

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت النجمة نادين نجيم متابعيها عبر حسابها على "إنستقرام" صورة لها خلال قضائها يوم اجازة على الثلج، علقّت عليها بالقول: "أبيض أزرق أخضر.. ألوان الحياة".
وعبر الجمهور عن إعجابهم بإطلالة النجمة وشاركوها فرحتها، وعلق العديد منهم بفرحتهم بجمالها وطلتها الراقية، وتمنوا لها دوام الفرحة والسعادة وشبها البعض الاخر بالقمر.
حيث تداول رواد المواقع الاجتماعية صور بنجمة مسلسل "الهيبة" الشهير اثناء قضائها يوم إجازتها بصحبة زوجها هادي أسمر خلال قضائهما يوماً على الثلج.
يذكر أن نادين تستعد لخوض السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل يحمل عنوان "خمس ونص".
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