متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تصدرت النجمة شيرين سيف النصر البحث على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب نشرها صورا لها مع زوجها السابق الدكتور رائف الفقي، والتي انفصلت عن زوجها بعد أشهر قليلة من الزواج، الأمر الذي أدى إلى إثارة الكثير من التساؤلات حول نشر تلك الصور في هذا التوقيت.
وقالت النجمة شيرين سيف النصر أنها تتواجد حاليا في لندن لزيارة شقيقها، وستكون متواجدة في القاهرة خلال أيام قليلة، وأن الصور المتداولة على مواقع التواصل حاليا لزوجها الأخير، هي صور قديمة وأنها ليست متزوجة الان.
وعن عدد زيجات الفنانة سيف النصر، فجدير بالذكر أنها تزوجت ثلاث مرات، المرة الأولى كانت من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، والزيجة الثانية من المطرب مدحت صالح، والزيجة الثالثة والأخيرة من رائف الفقي، واستمر الزواج الأخير لعدة أشهر فقط وتم الإنفصال بعدها.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين سيف النصر تثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي .. والسبب صورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.