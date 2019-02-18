شيرين سيف النصر تثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي .. والسبب صورها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تصدرت النجمة شيرين سيف النصر البحث على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب نشرها صورا لها مع زوجها السابق الدكتور رائف الفقي، والتي انفصلت عن زوجها بعد أشهر قليلة من الزواج، الأمر الذي أدى إلى إثارة الكثير من التساؤلات حول نشر تلك الصور في هذا التوقيت.

وقالت النجمة شيرين سيف النصر أنها تتواجد حاليا في لندن لزيارة شقيقها، وستكون متواجدة في القاهرة خلال أيام قليلة، وأن الصور المتداولة على مواقع التواصل حاليا لزوجها الأخير، هي صور قديمة وأنها ليست متزوجة الان.

وعن عدد زيجات الفنانة سيف النصر، فجدير بالذكر أنها تزوجت ثلاث مرات، المرة الأولى كانت من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، والزيجة الثانية من المطرب مدحت صالح، والزيجة الثالثة والأخيرة من رائف الفقي، واستمر الزواج الأخير لعدة أشهر فقط وتم الإنفصال بعدها.