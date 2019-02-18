طلال الجردي: لا أعرف صراحة أن أُصنّف “مجنون فيكي”

إنّه الممثّل الّذي يغرّد خارج السّرب في آرائه وتصريحاته، صريح وعفويّ، وبجرأته المعهودة حلّ الممثّل طلال الجردي ضيفًا على إذاعة لبنان الثقافة واستقبله الدّكتور عماد عبيد في برنامجه الأسبوعي “العمر مشوار” واعترف أنّ السعادة والمرارة في حياته متوازيان.

أعطِ صفة لـ:

– دريد لحّام: مدرسة

– مروان نجّار: اشتقنالو (مُغيّب)

– جورج خبّاز: ظاهرة

– جو قديح: المخرج

– باسم مغنيّة: طفل

– أسامة رحباني: مهذّب

– ريتا حايك: ألطف المخلوقات

– نادين لبكي: المدام

طلال انتقد واقع الدراما اللبنانيّة وقال بأنّها بعيدة عن الواقع، فالأحياء الفقيرة التي نشاهدها على الشاشة لا تشبه أحياء برج حمود والأوزاعي وغيرها بالمقابل في السينما أقرب إلى الواقع اللبناني، وعن مسلسل “مجنون فيكي” قال: لا أعرف أن يُصنّف هذا العمل أكيد ليس كوميدي كما قيل.

وعن الممثلة ماغي بو غصن قال: لم تُوفّق في “جوليا”، لا أعرف إن انظلمت كونها زوجة المنتج جمال سنان ولكن ما أعرفه أنّها أمّ مثالية وتحب أن تكون بقرب أولادها لذلك، ربّما لا نراها مع غير منتجين، وعن قصّتها مع باميلا الكيك وجوليان فرحات قال طلال: كنت أتمنّى ألاّ تصل الأمور إلى هذا الحدّ “يا ريت ما صار اللي صار”!

وعن “ثورة الفلاحين” قال: أحببت العمل ولكن مع تغيير العنوان. دون ثورة تابعنا قصص حبّ رومنسيّة!

المخرج جو قديح انضمّ إلى الحوار وتحدّث عن مسرحيّة “الشرّ الأوسط” التي سيكون طلال أحد ابطالها إلى جانب بيار شماسيان وأنطوان بلابان واثنى على حرفيّة طلال في العمل كذلك الممثّلة برناديت حديب التي قالت: نعم، نحنا (أنا وطلال) مش مطلوبين اليوم!

نعم أم لا؟

– كي تنجح اليوم لا بد من تقديم تنازلات؟ نعم

– مع تشريع الحشيشة؟ نعم

– مُحارب؟ نعم

– مُغرم؟ نصّ نصّ

– مع الزواج المدني؟ نعم

– أؤمن بالتقمّص؟ نصّ نصّ

– أندم على مشاركتي في “ديو المشاهير”؟ لا

– لديّ أصدقاء من الوسط الفنّي؟ نعم

– جوائز الـ murex والـ biaf صادقة؟ لا

– ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا

طلال الجردي تحدّث عن كلّ الأمور الخليج 365 وعفويّة وأثنى على الحوار مع الدكتور عماد عبيد الذي وصفه بالخطير كونه يأخذ كلّ الأجوبة بكلّ ثقافة واحترام ومزح وقال: ممكن أن نصبح عالميين دون صحن حمّص وتبّولة يمكن أن نحصل على لقب الأكثر انتاجًا كتابيًّا!! وختم وقال: ممكن أن أترشّح على الانتخابات النيابيّة لأنّي من الشعب وأريد أن أخدم الشّعب.