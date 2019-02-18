مروان خوري في ليلة مغربية بإمتياز

Feb 18, 2019
إستضاف النجم مروان خوري في برنامجه “طرب 2” الذي يعرض على شاشة التلفزيون العربي من إخراج وليد ناصيف النجم المغربي حاتم عمور والمطربة نجاة رجوي في ليلة مغربيّة خاصة.
تمحور النقاش خلال الحلقة حول التنوّع الذي تتميّز به الأغنية المغربية لأن الفنانين في المغرب يتأثرون بمختلف الحضارات والشعوب المحيطة بهم ومحبة الشعب المغربي للطرب بشكل خاص على الرغم من التطوّر الذي تشهده صناعة الموسيقى هذه الأيام.
قدّم الضيفان مجموعة من الأغاني وختما الحلقة بـ trio مع النجم مروان خوري.
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