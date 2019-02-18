بوسي: دوري مختلف في قيد عائلي.. و يا ريت أشارك مي نور الشريف في عمل ما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالتْ الفنانة المصرية، بوسي، إنّها ستعود بشكل جديد إلى الدراما، بعد فترة غياب، من خلال مسلسل بعنوان "قيد عائلي"، مع مجموعة كبيرة من النجوم، حيث كان آخر عمل شاركتْ فيه، هو مسلسل "حالة عشق"، قبل وفاة زوجها، الفنان نور الشريف، بشهرين.

وأضافتْ في تصريحات إعلامية، أنّها ستظهر في مسلسل "قيد عائلي"، بشكل مختلف تمامًا، عن الأدوار التي قدّمتها في أعمالها السّابقة، موضّحة، أسباب عدم مشاركتها في السّينما، خلال الفترة الأخيرة.

كما كشفتْ الفنانة بوسي، حقيقة مشاركتها مع ابنتها، الفنانة مي نور الشريف، في عمل فنيّ جديد.