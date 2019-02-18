أمير طعيمة ينفي وجود خلافات مع الفنان عمرو دياب

بعد إبتعادهما عن التعاون سوياً في الفترة الأخيرة، نفى الشاعر الغنائي المصري ​أمير طعيمة​ وجود أي خلافات بينه وبين الفنان المصري ​عمرو دياب​.

وقال طعيمة عن مقابلته دياب في توقيع بروتوكول التعاون مع هيئة الترفية السعودية :"أنا وعمرو قدمنا سويا نجاحات كبيرة، وليس معنى أننا لم نتعاون سوياً أن يكون هناك خلافات بيننا".

وأضاف :"عمرو دياب فنان كبير وشرف كبير لأي شخص التعاون معه".

كلام طعيمة جاء في حديثه لجريدة "الوطن" المصرية.

من جهة أخرى كان كشف طعيمة عن قرب طرح أغنية "أنت قدها"، للممثلة المصرية يسرا بمشاركة فريق "أولادنا" من ذوي القدرات الخاصة.

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