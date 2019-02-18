شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تظهر هبة مجدى فى "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة هبة مجدى تصوير دورها فى مسلسل "طلقة حظ" مع النجم الصاعد مصطفى خاطر، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، وتجسد خلاله شخصية شقيقته، وكشفت هبة عن أول صورة للشخصية التى تقدمها.



هبة مجدى مع المخرج أحمد خالد امين

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس وتجسد هبة فى العمل شخصية شقيقة مصطفى خاطر.

وفى سياق متصل تواصل هبة تصوير مشاهدها فى مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا والذى تظهر به فى شهر رمضان المقبل أيضاً، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى ويشارك فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وانجى المقدم وادوراد وكريم عفيفى وهادى الجيار وطاهرة وفايق عزب.