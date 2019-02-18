شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تعلن موقفها من الزواج المدنى وتوجه رسالة لوزيرة الداخلية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، موقفها من الزواج المدنى، مستنكرة موقف من اسمتهم بـ"تجار الدين"، فى تكفير كل من يتحدث عن الزواج المدنى، قائلة :"بيقبلوه بس لما بيكون برات لبنان".

وقالت إليسا عبر تويتر :"صرنا بسنة 2019 وبعدن بعض تجار الدين بيكفّرو كل حدا بيحكي عن الزواج المدنى، بس بيقبلوه لما يكون برات لبنان، الدولة المدنية ما بدا ناخد إذن من حدا والله يقويكى، راية الحسين".



اليسا

وكانت الفنانة إليسا، قد أخطرت جمهورها بسفرها إلى بروكسل فى جملة مقتضبة عبر تغريدة كتبت فيها: "أحزم حقائبى إلى بروكسل"، وذلك بعدما كانت قد أعلنت سابقًا أنها تستعد للسفر فى فبراير للخضوع لعملية جراحية فى يدها بسبب تورمها وتراكم المياه فى جسمها نتيجة علاجها من سرطان الثدى، وتفاعل جمهور المطربة اللبنانية مع تغريدتها وتمنوا لها نجاح العملية وشفائها السريع وعودتها إليهم مجددًا فى أقرب وقت.