حسن الرداد ينشر أول صورة من كواليس "الزوجة 18"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

بدأ الفنان حسن الرداد تصوير مسلسله الجديد "الزوجة 18"، والذي يخوض من خلاله السباق الدرامي لرمضان المُقبل.

ونشر الرداد صورة له من كواليس تصوير المسلسل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب:" أول يوم تصوير مسلسل الزوجة 18، رمضان ٢٠١٩ ان شاء الله".

المسلسل يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول رجل أعمال شاب يتورط في مشاكل كثيرة بسبب زيجاته المتعددة، وهو من تأليف محمد أبو السعد وخالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

ويشارك في البطولة بجانب الرداد، كل من سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، آية سماحه، كوكي، إيناس كامل.