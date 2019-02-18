منال سلامة تهنئ زوجها بعد تكريمه من "الكاثوليكي للسينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت الفنانة منال سلامة على تهنئة زوجها المخرج عادل أديب بعد تكريمه في الدورة الـ 67، لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت منال صورة لزوجها من حفل التكريم، معلقة "مبروك تكريم زوجي وحبيبي المخرج عادل أديب في مهرجان المركز الكاثوليكي لرئاسته لجنة التحكيم". كرّم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما هذا العام عددًا من الفنانين، ومنهم "أحمد بدير، هشام سليم، فاروق الفيشاوي، يسري نصر الله، كرم النجار، ورجاء الجداوي، الناقد طارق الشناوي ومودي الإمام"، إلى جانب منح تكريم للفنان عمرو يوسف والفنانة صبا مبارك عن دوريهما في مسلسل "طايع" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.

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