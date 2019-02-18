احتفالًا بمهرجان "فبراير الكويت".. الكواليس تجمع نجوى كرم وماجد المهندس وأصالة والمطرف

مع اقتراب نهاية حفلات مهرجان "فبراير الكويت 2019"، التي تتولى تنظيمها وتشرف عليها هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات" بالتعاون مع "مركز عبد الله الرويشد"، والمقامة في "مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي" بدولة الكويت، جاء حفلي الاسبوع ما قبل الاخير حافلين بالمتعة والديناميكية والطرب والاحساس ، ممزوجين بخبرة وحرفية المخضرمين.. وحماسة وطموح الشباب، فحولوا مناسبة "عيد الحب" لتكون عيدين .. الاول، الاحتفاء بالمناسبة. والثاني، الفرحة بلقاء نجوم حفلات الاسبوع الثالث من المهرجان، وهم: "برنس الغناء" ماجد المهندس و"شمس الاغنية" نجوى كرم اللذان غنيا سويا يوم "عيد العشاق". وفي الليلة التي تلتها غنيا "أصالة الغناء" أصالة نصري" والصوت الكويتي الجميل مطرف المطرف.

ففي رابع حفلات "روتانا" في مهرجان "فبراير الكويت"، حققت السهرة التي بدأتها نجوى كرم واختتمها ماجد المهندس ، رقما قياسيا على صعيد بيع ونفاذ التذاكر أشارت لها نجوى في الكواليس عندما التقت ماجد والاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ"روتانا للصوتيات والمرئيات"، فقالت معلقة :"النجاح اللي صار بـ30 دقيقة من بعد اعلان الحفل.. بأن تباع جميع التذاكر، هو خير دليل على نجاح حفلنا، لذلك حظنا حلو مع "روتانا".. وحظ "روتانا" حلو معنا".

ورحب ماجد بنجوى قائلا :"وحشتيني.. قمر دائما ما شاء الله عليكي، الله يحميكي، والله دوما نتعلم منك". فأمتدحه نجوى، معلقة:" انت اللي ما في منك"، وأضافت موجهة كلامها لماجد :"بنشوف كتر اصوات بس مش دايما

مرفقه بالاخلاق.. أنا بنحني امام اخلاقك الحلوه وانسانيتك الرائعة .. وعمره ما جمعتنا الا الاخلاق الحلوة". كان بعدها ان التقطت نجوى وماجد وأ. سالم الهندي الصور التذكارية تأكيد على عنوان الحفل الذي تزامن مع مناسبة "عيد الحب".

وكانت نجوى كرم قد بدأت حفلها بتقديم اغنية وطنية للكويت ، بعد ذلك قالت :"مسا الوطنية، ولو تخيلنا حالنا بلا حب بنلاقي الدنيا ما تسوي شي، يمكن أوقات الحب مر.. بس دمعه بيحلي". تلى ذلك أغانيها التي أشعلت المكان بالرقص والدبكة والفرح. وبعد ختام فقرتها الغنائية لبت طلب اهل الاعلام، فتحدثت لهم عن الحفل وتعاقدها الجديد مع "روتانا" ومشاريعها القادمة.

أمّا ماجد المهندس فقبل ان يبدأ فقرته كشف اعلاميا انه يستعد قريبا لتقديم اغنية جديدة بعنوان "أوقعلك عقد"، وقدّم ماجد خلال فقرته التي تولى قيادتها المايسترو مدحت خميس باقة من اجمل اغانيه الرومانسية القديمة والجديدة، بدأها بأغنية في حب الكويت صافح بها صوت المهندس جمهوره في الحفل، وصولا الى اغاني البومه الأخير "الدنيا دواره" وما تلاه من أغاني منفرده.

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اما الحفل الخامس، بدأة صوت الشباب الكويتي المحبوب مطرف المطرف الذي كشف في الكواليس انه يجهز مع "روتانا" لـ"ميني البوم" وتحدث عن اغنيته

"كسرت بخاطر الأيام" التي أصدرها "سنغل" كجديد استهل به العام 2019. وكان مطرف قد افتتح الحفل بأغنيته "عال أنا وأخباري عال" تلتها أغنية "زحام الحرف" وغيرها.

وفي الكواليس وبعد انتهاء مطرف المطرف من فقرته، زار مع أ.سالم الهندي، المطربة أصالة في غرفتها مرحبا بها ومعبرا عن حبه وتقديره لفنها، وبدورها أمتدحت أصالة صوته واخلاقه، ومنحته موافقتها ان يشدو أيا من اغانيها القديمة أوالجديدة. ولم تخف أصالة في هذا اللقاء الثلاثي حبها لروتانا، وتقديرها الخاص للأستاذ سالم الهندي الذي وصفته بالصديق المخلص ورفيق الدرب. وكشفت سرا ان البومها الخليجي المقبل سيكون مع روتانا، وان كان سيسبقه البوما مصريا. ومن ثم اجتمع الثلاثي في صور تذكارية.

وقد فاجأت اصالة جمهور "فبراير الكويت" بأن قدمت لهم في بداية فقرتها رائعة "وطن النهار"، التي هي كأغنية وطنية لها مكانة كبيرة عند أهل الكويت، بعدها غنت "مشيت سنين" و"الحقيقة" وغيرها من الطرب الراقي الجميل الذي جعل الكثير من الحضور ينادي :"الله على احساسك يا صولا". ورغم الارهاق الذي بدى على اصالة جراء احياءها حفل في السعودية سبق "فبراير الكويت"، ومن ثم اصرارها من باب احترامها لجمهورها في "فبراير الكويت" على عمل بروفتين مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، ورغم كل ذلك، بعد نهاية حفلها في الكويت، استجابت لطلب أهل الاعلام الحاضرين فأجابت باختصار على بعض أسئلتهم، بل وغنت عندما طلب منها أحدهم ذلك.

وكالعادة، أضاف النقل التلفزيوني لحفلات "فبراير الكويت" على قنوات "روتانا"، تحت ادارة المخرج أحمد الدوغجي، الكثير من المتابعة والمشاهدة لملايين المشاهدين الذينيتابعون الحدث في اماكن اقامتهم من هذا العالم.

الجدير بالذكر، ان حفلات "فبراير الكويت" سيسدل الستار عنها يومي الخميس والجمعة القادمين بحفلين، الاول: يجمع حسين الجسمي وأنغام، والثاني: يجمع نوال الكويتية وعبادي الجوهر.