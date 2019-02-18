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بعد شائعة زواجها.. معلومات لاتعرفها عن شيرين سيف النصر

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كتبت - إيمان محمد

 تصدرت الفنانة شيرين سيف النصر تريندات محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شائعة زواجها أخيرًا، من خلال نشر بعض الصور لها مع زوجها السابق رائف الفقي.

 تستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن الفنانة شيرين سيف النصر:

 ولدت في الأردن لأب مصري من أصول شركسية، هو الصحفي «إلهام سيف النصر»، وأم

فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

 في عام 1991 تخرجت في «كلية الحقوق».

 عاشت في فرنسا بضع سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس، أثناء عمله هناك في السفارة المصرية، وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون.

 اعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها

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عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق، وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

 تزوجت ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز الإبراهيمي، شقيق صاحب محطة إم بي سي، والثانية من المطرب مدحت صالح إلا أن زواجها انتهى بالطلاق.

 في 5 ديسمبر 2010، عقد قرآنها على الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما أشهر عدة قبل إعلانهما الانفصال، كما تلى طلاقها وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة.

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