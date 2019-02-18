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تصدرت الفنانة شيرين سيف النصر تريندات محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شائعة زواجها أخيرًا، من خلال نشر بعض الصور لها مع زوجها السابق رائف الفقي.
تستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن الفنانة شيرين سيف النصر:
ولدت في الأردن لأب مصري من أصول شركسية، هو الصحفي «إلهام سيف النصر»، وأمفلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.
في عام 1991 تخرجت في «كلية الحقوق».
عاشت في فرنسا بضع سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس، أثناء عمله هناك في السفارة المصرية، وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون.
اعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها
تزوجت ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز الإبراهيمي، شقيق صاحب محطة إم بي سي، والثانية من المطرب مدحت صالح إلا أن زواجها انتهى بالطلاق.
في 5 ديسمبر 2010، عقد قرآنها على الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما أشهر عدة قبل إعلانهما الانفصال، كما تلى طلاقها وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة زواجها.. معلومات لاتعرفها عن شيرين سيف النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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