بالفيديو.. ياسمين صبري تتصدر تريندات السوشيال ميديا بعد ظهورها بالحجاب

ياسمين صبري كتبت - إيمان محمد تصدرت الفنانة ياسمين صبري تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد ظهورها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات" ترتدي الحجاب. ظهرت ياسمين خلال الفيديو تتساءل صديقاتها حول ملامحها، وإن كانت تشبه نساء بلاد أخرى، لترد عليها صديقاتها بأنها تشبه السوريات، لتجيبها ياسمين نافيةً بأن أغلبهن أصحاب عيون ملونة وشعر Advertisements وإن كانت تشبه نساء بلاد أخرى، لترد عليها صديقاتها بأنها تشبه السوريات، لتجيبها ياسمين نافيةً بأن أغلبهن أصحاب عيون ملونة وشعرأشقر وهي ليست كذلك. بينما قالت ياسمين: "ملامحي تشبه نساء السعودية أحسن ناس". يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري تنافس في سباق الموسم الرمضاني بمسلسل "حكايتي"، ويشاركها البطولة مها أبو عوف، أحمد حلاوة، وفاء عامر، إدوارد، إخراج أحمد سمير فرج.

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