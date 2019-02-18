شاهدوا.. بطانة رانيا يوسف بمسابقة سما المصري والجائزة عشاء معها على ضوء الشموع

كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 11:31 صباحاً -

دائماً ما تثير الفنانة المصرية ​سما المصري​ الجدل بإطلالاتها وتصريحاتها وتصرفاتها، وها هي تطلق اليوم مسابقة من نوع آخر.



فقد نشرت سما عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها، وهي ترتدي فستاناً أحمر، وعلقت عليها :”هاعمل مسابقه اللي يعرف الفستان دا تحته بطانه ولا لا هيكسب عشاء معايا علي ضي الشموع…يلي ابدعوا…ملحوظه الفستان دا من اغنيه علي اليوتيوب بعنوان (( ابراج سما المصري مع الحمام في عيد الحب )) عشان اللي عايز يشوف الاغنيه كامله هيلاقيها علي قناه اليوتيوب بتاعتي…..يلي ابدعوا الفستان ببطانه ولا ملط ؟؟”.



وكانت كشفت سما، منذ أيام، عن إستعداداتها للإحتفال بعيد الحب، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها بدت فيها ترتدي فستاناً أحمر، وتقف أمام المرآة وتلتقط صورة سيلفي، وعلّقت على الصورة بالقول :”استعدادات عيد الحب.. شكلي هولعها باه.. بس خسيتي ياسوسو.. هاخربها في الفلانتين”. فقد نشرت سما عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها، وهي ترتدي فستاناً أحمر، وعلقت عليها :”هاعمل مسابقه اللي يعرف الفستان دا تحته بطانه ولا لا هيكسب عشاء معايا علي ضي الشموع…يلي ابدعوا…ملحوظه الفستان دا من اغنيه علي اليوتيوب بعنوان (( ابراج سما المصري مع الحمام في عيد الحب )) عشان اللي عايز يشوف الاغنيه كامله هيلاقيها علي قناه اليوتيوب بتاعتي…..يلي ابدعوا الفستان ببطانه ولا ملط ؟؟”.وكانت كشفت سما، منذ أيام، عن إستعداداتها للإحتفال بعيد الحب، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها بدت فيها ترتدي فستاناً أحمر، وتقف أمام المرآة وتلتقط صورة سيلفي، وعلّقت على الصورة بالقول :”استعدادات عيد الحب.. شكلي هولعها باه.. بس خسيتي ياسوسو.. هاخربها في الفلانتين”.

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