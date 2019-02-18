مراهنات تاريخية بقيمة 8 مليون دولار حول جنين “ميغان ماركل”

كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 11:31 صباحاً -

مع اقتراب موعد وضع دوقة ساسكس النجمة العالمية ​ميغان ماركل​ لمولودها الأول من ​الأمير هاري​ كشفت تقارير عالمية عن مراهنات بمبالغ ضخمة خصصها مراهنون حول مولود ماركل الأول.



وفي التفاصيل فقد كشف موقع Bookmakers.tv ان المراهنات حول جنس مولود ماركل وصلت الى مبلغ قياسي وهو 8 ملايين دولار أميركي، وهو رقم تاريخي.

وبحسب التقارير العالمية فإن المراهنات تشمل عدة أمور أولها ما اذا كانت ماركل ستضع المولود في شهر أبريل/نيسان أو مايو/أيار، كما تشمل جنس المولود، وإسمه أيضاً.



وقد برز في المراهنات أن 15% من المراهنين وضعوا احتمال ان تحمل المولودة الجديدة إسم “ديانا” اذا كانت أثنى.