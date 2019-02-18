مراهنات تاريخية بقيمة 8 مليون دولار حول جنين “ميغان ماركل”

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كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 11:31 صباحاً -
مع اقتراب موعد وضع دوقة ساسكس النجمة العالمية ميغان ماركل لمولودها الأول من الأمير هاري كشفت تقارير عالمية عن مراهنات بمبالغ ضخمة خصصها مراهنون حول مولود ماركل الأول.
وفي التفاصيل فقد كشف موقع Bookmakers.tv ان المراهنات حول جنس مولود ماركل وصلت الى مبلغ قياسي وهو 8 ملايين دولار أميركي، وهو رقم تاريخي.
وبحسب التقارير العالمية فإن المراهنات تشمل عدة أمور أولها ما اذا كانت ماركل ستضع المولود في شهر أبريل/نيسان أو مايو/أيار، كما تشمل جنس المولود، وإسمه أيضاً.
وقد برز في المراهنات أن 15% من المراهنين وضعوا احتمال ان تحمل المولودة الجديدة إسم “ديانا” اذا كانت أثنى.
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