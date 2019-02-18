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كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 11:31 صباحاً -
بعد فترة قصيرة من زواجها، طرحت الفنانة الباكستانية الكندية مريم ماجسي، البالغة من العمر 33 عاماً، مجموعة من الصور التوضيحية، والتي تعرف بإسم Jahez-Dowry.
ولاحظت ماجسي أن الهدايا تم تقديمها إليها، وضعتها في أدوار معينة كانت دائماً ترفضها، فلم تكن تجد متعة أثناء طهي الطعام ما جعل زوجها يتلقى العديد من التعليقات.
وفي حين تحاول ماجسي أن تخلق أعمالاً فنية من تجربتها الحياتية، تقول إن موضوع جهاز العروس قد يكون قمعياً.
وإستخدمت ماجسي أدوات الطعام والصحون الفخرية وأواني الطبخ وغيرها، بمثابة رسالة تمرد على جميع المهام المتوقع من المرأة أن تقوم بها.
كانت هذه تفاصيل خبر برسالة تمرد.. فنانة تثير الجدل بإستعراضها هدايا زفافها بطريقة غريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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